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Bakan Akar ABD, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü10 Ekim 2019 Perşembe 23:07 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 23:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtının maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi.
Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de telefonda görüştü.
Kaynak: AA