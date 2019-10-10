Türkiye

Bakan Akar ABD, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

10 Ekim 2019 Perşembe 23:07 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 23:42

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.