Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 04:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçelievler'de iş yeri yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bahçelievler'de bir iş yerinde önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Yenibosna Merkez Mahallesi'nde, tekstil işi yapılan 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın önündeki cadde trafiğine kapatıldı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Bu kişiler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İş yerinde büyük hasar meydana geldi.
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