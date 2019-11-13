MHP Genel Başkanı Bahçeli, "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir." açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli, "ABD'nin Türkiye'ye hasbi ve dostane yaklaşmaması, sürekli yaptırım tehdidiyle diyalogları zehirleme arayışı mazur ve makul görülemez bir çarpıklıktır." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili, "Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye’ye haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA