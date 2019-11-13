Bahçeli: Erdoğan'ın tarihi ziyaretini tartışmaya açmak Türkiye’ye haksızlıktır13 Kasım 2019 Çarşamba 10:03 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:32
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili "Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye’ye haksızlıktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir." açıklamasında bulundu.
Devlet Bahçeli, "ABD'nin Türkiye'ye hasbi ve dostane yaklaşmaması, sürekli yaptırım tehdidiyle diyalogları zehirleme arayışı mazur ve makul görülemez bir çarpıklıktır." dedi.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili, "Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye’ye haksızlıktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA