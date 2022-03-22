Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 40 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarından kaynaklı 27 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Yentür, bu bölgelerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkisini sürdüren kar nedeniyle 55 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

4 kentte 326 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum'da hafta boyunca etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 253 mahalle ile mezranın yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 40, Iğdır'da 27, Ardahan'da ise 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.