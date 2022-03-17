Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle ildeki 43 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van-Bahçesaray kara yolu yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı, çığ tehlikesi nedeniyle buradaki karla mücadele çalışmalarına ara verildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 76 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de şehir merkezinde cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından dolayı 43 köy yolunun kapandığını söyledi.

Belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kapanan 10 yerleşim yerinin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı. Ekipler, köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 365 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 264 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 56, Ardahan'da 33 ve Kars'ta ise 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idarelerinin ekipleri, kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan Iğdır'da kapalı 42 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 1, Erbaa'da 3 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 2, İnebolu'da 8, Küre'de 7 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Bingöl

Bingöl genelinde aralıklı olarak etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

Kar nedeniyle İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan merkezde 2, Adaklı'da 4, Genç'te 2, Karlıova'da 12 ve Solhan’da 3 olmak üzere toplamda 23 köye ulaşım sağlanamıyor.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildiren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, “Kar yağışı sonrası kırsal kesimde etkisini gösteren tipi ve fırtınadan dolayı ulaşıma açılan yollarımız tekrardan ulaşıma kapanabiliyor. Ulaşıma kapanan köy yollarımızdan çoğunluğu tekrar açılmıştır. Kapalı olan 23 köy yolumuzda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Doğu Karadeniz'de 305 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

Doğu Karadeniz'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Trabzon'da 36, Rize’de 73, Giresun’da 108, Artvin'de 49, Gümüşhane'de 39 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Ekipler, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.