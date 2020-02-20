Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan, 49 metre yüksekliğindeki Bahadır Barajı, altında çatlak oluştuğu bildirildi. 2.4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdaki suyun, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından dün geceden itibaren kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. Yetkililer, 25 metrelik bölümüne kadar suyla dolu olan barajdaki suyun şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirdi.

Çevredeki 4 köyde okullar tatil edildi

Barajın çatlaklardan dolayı patlaması ihtimaline karşı ise Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okullar tatil edildi. Dere yatağına yakın olan evlerin ise tedbirli olmaları için köylerde bulunan camilerden anonslar yapıldı. Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Bahadır Barajı'nın olduğu bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.