Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bankta oturan 2 kişiye daha sonra da seyir halindeki otomobile çarptı.

Bankta oturan Cansu Safi ağır yaralanırken yanındaki erkek arkadaşı ile otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yapan aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.