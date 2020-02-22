Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağdat Caddesi'nde kontrolünü kaybeden otomobil, bankta oturan çifti ezdi
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bankta oturan 2 kişiye daha sonra da seyir halindeki otomobile çarptı.
Bankta oturan Cansu Safi ağır yaralanırken yanındaki erkek arkadaşı ile otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayı yapan aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Etiketler: trafik Kazası kadıköy İstanbul Bağdat CaddesiSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 10:55
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