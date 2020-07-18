Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bağcılar'da narkotim ekibine silahlı saldırı: 2 polis yaralandı
Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda 2 polis yaralandı.
Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi.
Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
3 kişi gözaltına alındı
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Operasyonda S.B, O.I. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.
Etiketler: silahlı saldırı polis istanbul bağcılarSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:06
Son Haberler
- 15:06
- 14:50
- 14:56
- 14:40
- 14:45
Sıradaki Haber
Ölümcül akıntıya karşı uyarı: Dalgayla dalga geçmeyin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz