Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bağcılar'da çatı yangını: 6. kattan düşen bir kişi yaralandı
İstanbul'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerden kaçmaya çalışan bir kişi kendisini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı.
Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
1 kişi çatıda mahsur kaldı
Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi sarkılarak kendini yere bıraktı. Adamı aşağıdakiler tutmaya çalıştı. Yaralandığı belirtilen kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.
Etiketler: Yangın
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