Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan A.S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi H.S. ile tartıştı.

A.S, annesinin başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa attı.

Yaşadığı evi de ateşe veren A.S, kısmen yanan dairede beklemeye başladı. Bu sırada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken A.S. polis ekipleri tarafından evde yakalandı.

Olayın yaşandığı sokak kapatılırken, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Cinayete ilişkin emniyetten açıklama

Bağcılar'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda sokağa attığı olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki H.S. isimli şahsın, 26 yaşındaki A.S. isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır.

Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir."