Öğle saatlerinde Ayvalık Güneş Adası yakınlarında 17 kişinin içinde olduğu botun battığı ihbarı alındı.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi.
Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu 1'i kadın, 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.
Hayatını kaybedenlerden 5'i çocuk
Teknedeki düzensiz göçmenlerden 2'si kadın, 5'i çocuk 8 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı.
Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
Kaybolanlardan birinin, kaçışı organize eden kişi olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber, AA