Öğle saatlerinde Ayvalık Güneş Adası yakınlarında 17 kişinin içinde olduğu botun battığı ihbarı alındı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu 1'i kadın, 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Hayatını kaybedenlerden 5'i çocuk

Teknedeki düzensiz göçmenlerden 2'si kadın, 5'i çocuk 7 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı.

Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA