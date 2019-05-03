Öğle saatlerinde Ayvalık Güneş Adası yakınlarında 17 kişinin içinde olduğu botun battığı ihbarı alındı.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi.
Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu 1'i kadın, 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.
Hayatını kaybedenlerden 5'i çocuk
Teknedeki düzensiz göçmenlerden 2'si kadın, 5'i çocuk 7 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı.
Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
Kaynak: TRT Haber, AA