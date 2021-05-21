Şiddetli yağış ve fırtına yurdun batısında hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.

Sabah saatlerinde şiddetini arttıran fırtına, özellikle Kuzey Ege kıyılarında etkili oldu. Ayvalık ve Dikili'de fırtınadan dolayı, balıkçı ve tur tekneleri battı.

Fırtına 20 tekneyi batırdı

Bazı ahşap tekneler ise parçalandı. Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgarlara karşı uyarılarda bulunmuştu.