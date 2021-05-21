Şiddetli yağış ve fırtına yurdun batısında hayatı olumsuz etkiledi. Ayvalık'ta saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.

Sabah saatlerinde şiddetini arttıran fırtına, özellikle Kuzey Ege kıyılarında etkili oldu. Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.

Dikili'de 40 tekne battı

Fırtına Dikili Körfezi´nde de etkili oldu. Dikili Bademli yolu üzerinde bulunan 60 teknenin bulunduğu sahil enkaza döndü. 40 tekne battı. Sahil Güvenlik ekipleri de tekneleri kurtarmak için karadan yardım etti.

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgarlara karşı uyarılarda bulunmuştu.

Vapur seferleri durduruldu

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün saat 08.30'dan itibaren yolcu gemisi, 09.15'ten itibaren de arabalı vapur seferleri durduruldu.