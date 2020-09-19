Şeytan Sofrası’nın eteğindeki Balcılar mevkisinde yer alan orman alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale ediyor.https://t.co/vXv0f17fFT pic.twitter.com/pdAwD2njOW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2020

"Şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmiyor"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ekiplerin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede çok sayıda ekibin çalıştığını anlatan Vali Şıldak, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz, şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Bölgede yoğun rüzgar var." dedi.

Şıldak, yangın bölgesine hareket ettiğini, bölgede incelemelerin ardından net bilgilerin edinileceğini kaydetti.