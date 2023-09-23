Ayıları elleriyle besledi

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.

Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan boz ayılar ise bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Ahlat ilçesinde yaşayan Asım Araboğa isimli hayvansever, fırsat buldukça yanında götürdüğü yiyeceklerle Nemrut Dağı’nda yaşayan ayıların beslenmesine yardımcı oluyor.

Araboğa, son olarak Nemrut Krater Gölü’ndeki ormanlık alanda bir boz ayıyı yükseldiği aracının açık penceresinde eliyle besledi. İki ayağının üstüne kalkarak başını açık araba camından içeri sokan ayının uzatılan şekerleri afiyetle yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.