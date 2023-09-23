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Türkiye
TRT Haber 23.09.2023 23:38

Ayıları elleriyle besledi

Bitlis’te Ahlat ilçesinde yaşayan Asım Araboğa isimli hayvansever, fırsat buldukça yanında götürdüğü yiyeceklerle Nemrut Dağı’nda yaşayan ayıların beslenmesine yardımcı oluyor. Ayıların şekerleri afiyetle yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.

Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan boz ayılar ise bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Ahlat ilçesinde yaşayan Asım Araboğa isimli hayvansever, fırsat buldukça yanında götürdüğü yiyeceklerle Nemrut Dağı’nda yaşayan ayıların beslenmesine yardımcı oluyor.

Araboğa, son olarak Nemrut Krater Gölü’ndeki ormanlık alanda bir boz ayıyı yükseldiği aracının açık penceresinde eliyle besledi. İki ayağının üstüne kalkarak başını açık araba camından içeri sokan ayının uzatılan şekerleri afiyetle yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

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Ayıları elleriyle besledi
Ayıları elleriyle besledi
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