Haber Giriş: Kaynak: DHA
Aydos'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Aydos ormanlık alanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın havadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Aydos'ta ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 12:09
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