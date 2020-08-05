Haber Giriş: Kaynak: DHA
Aydos yangını kontrol altına alındı, 1 kişi gözaltında
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Aydos'ta ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 13:25
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