Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye gitti.

Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Aydın Söke'de dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarında 18 helikopter ve 11 uçak kullanılıyor. Detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/NmmhWLK4F2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 26, 2022

"Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirtti.

Aksoy, "Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor" sözlerini kullandı.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Aksoy, dün yaptığı açıklamada 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü söylemişti.