Aydın'ın Karpuzlu ve Koçarlı ilçeleri ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırında saat 16.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor.

Muğla

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yangına 2 uçak, 10 helikopter, 12 arazöz ve iş makinesiyle çok sayıda ekip müdahale etti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.