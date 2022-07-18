Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.
Etiketler: Aydın Orman Yangını
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