Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın'da orman yangını çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Söke Doğanbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangına Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.
Bölgeye 4 helikopter ve çok sayıda arazöz desteğinde orman ekipleri sevk edildi. Yerleşimden uzak bir alandaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Aydın Orman Yangını
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