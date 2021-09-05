Söke Doğanbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangına Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.

Bölgeye 4 helikopter ve çok sayıda arazöz desteğinde orman ekipleri sevk edildi. Yerleşimden uzak bir alandaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.