Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor.
Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.
Etiketler: Aydın Orman Yangını
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