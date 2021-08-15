Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın’da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Aydın’ın Çine ilçesinde ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek veriyor.
Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkiinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.
Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek veriyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.
Etiketler: Aydın Orman Yangını
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