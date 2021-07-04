Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Konuklu Mahallesi civarında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan müdahaleye başlayan ekiplere, havadan iki helikopterle destek sağlanıyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Yangın Orman Yangını
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