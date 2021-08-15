Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkisinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 6 helikopter de destek veriyor.

Aydın’ın Çine ilçesindeki ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.https://t.co/a5b1JUrH3I pic.twitter.com/ykTnI5B3Xw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2021

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü alanda incelemede bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının büyümesi ihtimaline karşı gece de havadan müdahale etmek için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Olayı öğrendiklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçtiklerini aktaran Savaş, şu bilgileri paylaştı:

"Kısa sürede karadan ve havadan müdahale başladı. İlk etapta yangına helikopterle müdahale başladı ve ardından yangın söndürme uçağı geldi. Şu anda karadan da müdahale devam ediyor. Yangının durumuna göre akşam da gece görüşlü 3 helikopter gönderecekler. Ancak şu an itibarıyla durum iyiye gidiyor. Fazla yayılmadan kontrol altına alacağız. Tedbir olarak da yangın bölgesine en yakın mahalle olan Kabalar Mahallesi'ni tahliye ettik."

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.