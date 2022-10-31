Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da makilik yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
[Fotograf: İHA]
Aydın’ın Söke ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Söke Karataş mevkiinde makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangın ormanlık alana doğru ilerlerken, alevlere 5 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale devam ediyor.
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