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Aydın'da dün kontrol altına alınan yangın yeniden başladı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarında çıkan dün sabaha karşı kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aydın'da ormanlık alanda başlayan ve zeytin ile incir bahçelerine sıçrayan yangın dün sabah kontrol altına alınmıştı.
Akşam saatlerinde yangın yeniden başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 10 arazöz de itfaiye ekiplerine katıldı. Söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek veriyor.
İmamköy ve Emirdağ mahallelerinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu 140 hektarlık zirai alanda etkili olan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: aydın yangın zeytin ağacı incir ağacıSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 04:20
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