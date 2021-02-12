Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum'un (amfitiyatro) bir benzeri, Adnan Menderes Üniversitesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Zeytin ve incir bahçelerinin arasında toprak altında günümüze kadar korunarak geldiği öğrenilen Kolezyum'un ortaya çıkarılması arkeoloji dünyasında heyecan yarattı.

[Fotoğraf: DHA]

Mastaura Antik Kendi içinde bulunan Kolezyum'da arena olarak kullanıldığı dönemde çeşitli sporlar yapıldığı tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: DHA]

'Tahmini 1800 yıllık bir yapı olduğunu düşünüyoruz'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Mastaura Antik Kenti'nin bir arenasının keşfini yaptık. Anadolu'da benzersiz sağlam olarak ayakta duran yapılardan biri. Yunanistan'ın doğu kanadındaki, Roma dönemindeki tek yapı ve bu yönüyle de benzersiz bir yapı. Biz bunu Roma'da bulunan kolezyum yapısına benzetiyoruz. Müze müdürlüğü koordinatörlüğünde çalışmaya başladık. Nazilli Belediyesi'nin de çok ciddi destekleriyle yapıyı temizledik. Birkaç ay içinde kamulaştırma da tamamlanmış olacak. Nazilli turizmi açısından da ciddi bir potansiyeli barındıracak bir yer olacak. Buranın kesin tarihlendirme çalışmaları devam ediyor ancak tahmini 1800 yıllık bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Burası bir spor alanı ve arena. Diğer antik kentlerde tiyatrolarımız var ancak onlar yarım ay şeklinde. Bu yapının benzersiz oluşunun nedeni tam yuvarlak olması. Tahminen burada vahşi hayvan veya gladyatör dövüşleri gibi dönemim çeşitli spor oyunlarının yapıldığını düşünüyoruz."