Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Ahmetli ve Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Her iki yangınımızın ilerlemesi durduruldu. Havadan ve karadan ekiplerimiz çalışıyor. Her iki yangın da büyük ölçüde kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Dün akşam başlamıştı

Dün akşam saatlerinden Aydın'ın Çine İlçesindeki Akçaova Mahallesi'nde başlayan yangın Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.

Yatağan'da yangın sürüyor

Yangınıın Aydın kısmını kontrol altına alan ekipler, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki sarp bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmetli yangını kontrol altında

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ise dün saat 17.30 sıralarında Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz, soğutma çalışmalarına başladı.

