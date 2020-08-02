Aydın'da başlayan Muğla'ya sıçrayan yangına müdahale sürüyor
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Bakan Pakdemirli, yangının Aydın kısmının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Ahmetli ve Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Her iki yangınımızın ilerlemesi durduruldu. Havadan ve karadan ekiplerimiz çalışıyor. Her iki yangın da büyük ölçüde kontrol altında" ifadelerini kullandı.
Dün akşam başlamıştı
Dün akşam saatlerinden Aydın'ın Çine İlçesindeki Akçaova Mahallesi'nde başlayan yangın Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.
Yatağan'da yangın sürüyor
Yangınıın Aydın kısmını kontrol altına alan ekipler, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki sarp bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Ahmetli yangını kontrol altında
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ise dün saat 17.30 sıralarında Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz, soğutma çalışmalarına başladı.
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