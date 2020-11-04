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Aydın'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Aydın Kuşadası'nda 3,9 ve 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 2.17'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7,5 kilometre altında gerçekleşti.
Saat 2.56 sularında ise bu kez körfez 3,5 büyüklüğünde depremle sallandı.
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