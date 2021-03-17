Aydın'ın Germencik ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup Yeni Mahalle Gonca Sokak'ta karşılaştı.

Tarafların pompalı tüfekle birbirlerine ateş açması sonucu F.A, K.E. ve U.B. ile o sırada sokaktan geçen P. Ü. ve T.D. yaralandı.

6 kişi gözaltına alındı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan B.C, E.C, G.İ, O.İ, Ç.S.T. ve G.Ü'yü gözaltına aldı. Ayrıca, pompalı tüfek, tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Kayseri'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde İ.Ş. ile evine ziyarete giden akrabası G.F. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ş, G.F. ve evde bulunan T.Ş. bıçakla yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.