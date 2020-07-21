Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığına devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış için hazırlıklar sürüyor.

Dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında son koordinasyon toplantısı yapılmıştı. Toplantıda çevrede alınacak güvenlik tedbirleri ana gündem maddesiydi.

Yapılan hazırlıklarla ilgili son bilgileri TRT Haber muhabiri Ceyda Muslu aktardı.

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da kılınacak ilk namaz için hazırlıklar devam ediyor. Detayları @trthaber muhabiri Ceyda Muslu aktardı. pic.twitter.com/YnljoC8pxQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 21, 2020

Arama tarama noktaları kuruldu

Tarihi günde kılınacak namaz için sosyal mesafe işaretlemeleri de Fatih Belediyesi tarafından yapılacak.

24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde güvenlik tedbirleri bugünden başlatıldı, Ayasofyanın önü çelik bariyerlerle kapatıldı, Sultanahmet Meydanı'na giren bütün yollar kapatıldı.

17 bin polis görev alacak

Emniyet ekipleri tarafından arama tarama noktaları kuruluyor. Meydanda 17 bin polis görev yapacak. Meydanda ani gelişebilecek olaylara karşı sağlık noktaları kurulacak.

Mozaikler, yelkenli perde sistemiyle kapatılacak

Mozaikler, tasvirler sinema perdesini andıran yelkenli bir perde sistemiyle kapatılacak. Basın mensupları için 7 metrelik bir hazırlanıyor.

Ayasofya'nın içinden görüntüler dışarda kurulan dev ekrana yansıtılacak.

Hangi alanlarda namaz kılınacak?

Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda 500'er kişilik gruplar halinde namaz kılınmasına müsaade edilecek.

Kapatılan yollar

Yerebatan Caddesi, Nuriosmaniye Caddesi, Akbil Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesinin bir bölümü, Çatalçeşme Sokak ve Hükümet Konağı Sokak.