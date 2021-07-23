Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avşa Adası'nda yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına almaya çalışıyor.
Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor.
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