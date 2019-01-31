Türkiye
Avrasya Tüneli'nin yeni geçiş tarifesi açıklandı
31 Ocak 2019 Perşembe 12:47 - Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 12:47
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretleri yeniden düzenlendi. Buna göre, araçların tek yönde geçişi 32 virgül 10 Lira oldu.
Avrasya Tüneli'nin işletmeci firmasından yazılı açıklama geldi.
Buna göre, Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 liraya; minibüsler için ise 48,10 liraya çıkarıldı.
Zamlı fiyat 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.
Kaynak: TRT Haber
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