Avrasya Tüneli'nin işletmeci firmasından yazılı açıklama geldi.

Buna göre, Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 liraya; minibüsler için ise 48,10 liraya çıkarıldı.

Zamlı fiyat 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: TRT Haber