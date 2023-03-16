Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
İstanbul Avrasya Tüneli, planlı bakım çalışması dolayısıyla bugün 00.01 ila 05.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.
Avrasya Tüneli'nde yapılacak çalışma, Avrasya Tünel işletmesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 00.01-05.00 saatleri arasında iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir."
[Fotoğraf: AA]
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