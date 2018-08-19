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Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı

Şüpheli paket ihbarı nedeniyle tedbir amaçlı çift yönlü trafik akışının durdurulduğu Avrasya Tüneli yapılan inceleme sonucu yeniden trafiğe açıldı.

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Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde şüpheli paket ihbarı yapıldı. İhbar sonrası tedbir amaçlı tünel çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli, teknik ekiplerin yaptığı incelemenin ardından yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


 

Valilik daha önce, şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı ve tedbiren tünelde trafik akışının her iki yönde durdurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: TRT Haber

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