Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde şüpheli paket ihbarı yapıldı. İhbar sonrası tedbir amaçlı tünel çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli, teknik ekiplerin yaptığı incelemenin ardından yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Avrasya tünelinde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır. — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) 19 Ağustos 2018

Valilik daha önce, şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı ve tedbiren tünelde trafik akışının her iki yönde durdurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: TRT Haber