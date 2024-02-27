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Türkiye
AA 27.02.2024 20:58

Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye 70 araç ve 187 personel, AFAD 2 araç ve 10 personelle müdahale ediyor.

Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]

Cihangir Mahallesi Fulya Sokak'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, fabrikanın bitişiğindeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangında yoğun dumandan etkilenen kişilere bölgeye gönderilen ambulanslarda müdahale edildi.

Fabrika yakınında bulunan ve alev alan iki araca da itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

Yangın sırasında fabrikanın kapalı olduğu, içeride kimsenin olmadığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye 70 araç ve 187 personel, AFAD 2 araç ve 10 personelle katılıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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