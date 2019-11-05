Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek" denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/y1HOo7K46s — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019

Kaynak: TRT Haber