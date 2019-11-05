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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi05 Kasım 2019 Salı 08:41 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 09:00
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek" denildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/y1HOo7K46s— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019
Kaynak: TRT Haber