İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na iki kişi tarafından urgan asıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi gözaltına aldı.

"Adli ve idari süreç valiliğimizce yakinen takip edilecektir"

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Şubat günü saat 8.15 sıralarında İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Onur Anıtı’na urgan (ip) asmak suretiyle menfur saldırı gerçekleştiren iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı’na (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç valiliğimizce yakinen takip edilecektir."