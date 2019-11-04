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ATAK'ın kuyruk kamerasından Van Gölü manzarası04 Kasım 2019 Pazartesi 17:14 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 17:44
Jandarma Genel Komutanlığı, Van ve Van gölü üzerinde uçan ATAK helikopterinin kuyruk kamerasına takılan görüntüleri paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından, ATAK helikopterin uçuşu sırasında kuyruk kamerasına takılan görüntüleri, "Doğunun incisi Van'ı ve Van Gölü'nü, hiç bu açıdan gördünüz mü?" başlığıyla paylaştı.
Paylaşılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez izlendi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: jandarma genel komutanlığı atak helikopter