Aralık ayının 20’sine kadar başvurusunu tamamlayan yükümlüler, 2020 yılının ilk celp dönemi olan Şubat celp döneminde silahaltına alınacaklar.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Sınıflandırma sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Askerlik yerleri "www.turkiye.gor.tr" adresinden Milli Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu ekranına ulaşılarak öğrenilebilecek.

Askerlik yerleri sorgulama 2020

2000/1 askerlik yerleri 24 Ocak Cuma günü e-Devlet üzerinden açıklanacak. Askerlik hizmetini yerine getirecek olan yükümlüler e-Devlet üzerinden Er Sınıflandırma sonucu ekranı üzerinden askerlik yapacakları yeri öğrenebilecek. Askerlik yerleri "www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi “ linkinden öğrenilebilecek. Askerlik yapacaklar E-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra yerlerini öğrenebilecekler.



Kaynak: TRT Haber