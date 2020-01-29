Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı mahallesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda bulunan kaydı silinmiş hurdalık demirlerin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Şahıslar, traktör römorkuna yükledikleri yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demirleri olay yerinde bırakıp kaçtı.

Bunuüzerine yapılan araştırmalar ve kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde faillerin, Ferhadanlı mahallesinde ikamet eden A.İ, H.O, T.D. ve S.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.