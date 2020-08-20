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Aşırı sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde yağışla birlikte azalacağı, kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da yağış başladı
Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış başladı. İstanbul’un birçok noktasında yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara koştu.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:33
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