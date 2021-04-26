Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aşıdan korkup kaçan dana çatıda asılı kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat’ın Yazıpınar köyünde, bir dana aşı yapılacağı sırada korkup kaçarak ahırın çatısına çıktı. Hayvanın ağırlığına dayanamayan çatı çökünce ayakları boşluğa gelen dana çatıda asılı kaldı.
Köyde hayvancılık yapan Beytullah Erkoç, öksüren boğaya ahırda iğne yapmak istedi.
Dana, iğneyi görünce kaçarak dama çıktı, damdaki boşluktan da çatıya geçen dananın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü.
[Fotoğraf: İHA]
Çökmenin etkisiyle kafası kiremitlerin arasına sıkışan dana ahırın çatısında asılı kaldı.
Erkoç sıkışan boğayı yakınlarının yardımıyla güçlükle indirebildi.
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