Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Asansörde mahsur kaldılar, duvarı kırarak kurtuldular
İstanbul Sultangazi'de bir hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla, asansörün üstündeki duvarı kırarak kurtuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe 10 kişi mahsur kaldı.
Asansörün içinde yaklaşık 45 dakika yardım bekleyen vatandaşlar, yardım gelmeyince kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı. Asansörün üstündeki duvarı kırıp büyük bir delik açtılar.
Çevredekiler duvardaki deliği farkedince, merdiven getirerek, mahsur kalanların aşağı inmesine yardım etti.
Yaşanan o anlar, hasta yakınlarının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Asansör için kullanılabilir onayı verilmiş
Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için '"kullanılabilir" onayı verdikleri öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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