Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 12:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asansörde bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da genç bir kıza asansörde cinsel saldırıda bulunan zanlı yakalandı.
Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, asansörün kamera açısını değiştirdikten sonra, genç bir kıza cinsel saldırıda bulundu.
Olayın ardından zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaldığı evde yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
Etiketler: Kadına Şiddet
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