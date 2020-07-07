Yangın, saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde çıktı.

Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı.

Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangında bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. Aynı bölgede geçen senede yangın çıkmıştı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.