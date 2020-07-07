Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Artvin Yusufeli'ndeki yangın evlere sıçradı: Müdahale sürüyor
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde çıktı.
Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı.
Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangında bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. Aynı bölgede geçen senede yangın çıkmıştı.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: Yusufeli dokumacılar yangın artvinSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 13:34
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