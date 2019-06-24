Türkiye

Artvin'de yağış sonrası oluşan selin geliş anı görüntülendi

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:36 - Son Güncelleme 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:58

Yusufeli ilçesinde Cumartesi günü etkili olan yoğun yağış sonrasında Sebzeciler köyünde yaşanan sel vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli İlçesinde hafta sonu şiddetli yağışlarla birlikte meydana gelen dere taşkını, köy muhtarı Yaşar Çoruh tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, köyün içinden gecen dere yağışların etkisiyle taşarak köy sakinlerinin panik yaşamasına neden oluyor. Selin ardından köyde can kaybı yaşanmazken, büyük çaplı tahribat meydana geldi. Köyün içme suyu ve alt yapısı tamamen hasar görürken, 1 evde selin etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Köy Muhtarı Yaşar Çoruh, zor durumda olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Yusufeli taşkın sel kuvvetli yağış

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