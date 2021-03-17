Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yangın çıktı. 170 haneli köyde çıkan yangın, 50'ye yakın eve sıçradı. İlk belirlemelere göre can kaybı bulunmuyor.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter üzerinden yangınla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır.

Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır.

Can kaybı bulunmamaktadır.

Söndürme çalışmaları devam etmektedir.

Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun.